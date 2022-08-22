«Ньюкасл» хочет купить нападающего почти за 30 миллионов евро

Бразильский нападающий Жоау Педру может покинуть «Уотфорд» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет «Ньюкасл». Руководство «сорок» готово заплатить за него 29 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Педру принял участие в 28 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

«Ньюкасл» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последнем матче «сороки» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).