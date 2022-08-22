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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может купить ещё одного украинского футболиста

 
22 Августа 2022 • 06:21 Комментировать

Талантливый украинский хавбек Михаил Мудрик, права на которого принадлежат «Шахтёру», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По данным журналистов Footmercato, 21-летний игрок находится в трансферном шорт-листе лондонского «Арсенала».

«Канониры» подыскивают еще одного атакующего футболиста, и Мудрик считается одним из главных претендентов на переход. Альтернативным вариантом является Лукас Пакета из французского «Лиона».

Ранее в СМИ ходили слух об интересе к Михаилу со стороны леверкузенского «Байера».

Контракт Мудрика с «горняками» рассчитан до конца 2026 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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