«Арсенал» может купить ещё одного украинского футболиста

Талантливый украинский хавбек Михаил Мудрик, права на которого принадлежат «Шахтёру», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По данным журналистов Footmercato, 21-летний игрок находится в трансферном шорт-листе лондонского «Арсенала».

«Канониры» подыскивают еще одного атакующего футболиста, и Мудрик считается одним из главных претендентов на переход. Альтернативным вариантом является Лукас Пакета из французского «Лиона».

Ранее в СМИ ходили слух об интересе к Михаилу со стороны леверкузенского «Байера».

Контракт Мудрика с «горняками» рассчитан до конца 2026 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в девять миллионов евро.