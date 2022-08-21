Вингер Хаким Зиеш может снова примерить на себе футболку «Аякса». Как сообщает в социальных сетях журналист Герьян Хамстелаар, в самое ближайшее время 29-летний футболист проведёт переговоры с амстердамским клубом.

Прежде чем перейти в «Челси» летом 2020 года, Хаким Зиеш на протяжении четырёх лет защищал цвета «Аякса». За тот период марокканец провёл 165 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 81 результативный пас.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хакима Зиеша в 28 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Хаким Зиеш в основном составе «Челси» на поле пока что не выходил.