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​Тренер «Аякса» - об Антони: «Мы играем в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - нет»

21 Августа 2022 • 18:21 Комментировать
 

Наставник «Аякса» Альфред Шрёдер высказался о будущем вингера Антони, активный интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю Антони, но здесь у него есть возможность играть за «Аякс». Мы играем в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - нет», - высказался Шрёдер в интервью для голландского ESPN.

22-летнего Антони эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 35 миллионов евро.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент тренирует Эрик тен Хаг, который ранее работал с Антони в «Аяксе».

Добавим, что за «Аякс» Антони выступает с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Альфред Шрёдер Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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