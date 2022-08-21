​Тренер «Аякса» - об Антони: «Мы играем в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - нет»

Наставник «Аякса» Альфред Шрёдер высказался о будущем вингера Антони, активный интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю Антони, но здесь у него есть возможность играть за «Аякс». Мы играем в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» - нет», - высказался Шрёдер в интервью для голландского ESPN.

22-летнего Антони эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 35 миллионов евро.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент тренирует Эрик тен Хаг, который ранее работал с Антони в «Аяксе».

Добавим, что за «Аякс» Антони выступает с лета 2020 года.