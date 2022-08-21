Бекхэм увлёкся пчеловодством

Знаменитый английский полузащитник Дэвид Бекхэм наслаждается жизнью и пробует то, на что у него не было времени в бытность игроком «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».

Одним из его новых хобби стало пчеловодство - Бекхэм обзавелся пасекой и собирает пчелиный мед. А сейчас пришло время собирать сладкий продукт - чем Дэвид и занимается, судя по видео, которые он публикует в своих социальных сетях. Стоит заметить, что количество его подписчиков перевалило за 70 миллионов человек.

Имя Бекхэма хорошо известно также в мире рекламы и моды - он с удовольствием служит лицом для различных рекламных кампаний, выпускает собственную парфюмерию, и даже эпизодически снимался в фильмах.