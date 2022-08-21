​Директор «Боруссии»: «Если Роналду хочет играть в Бундеслиге – это не наша проблема»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался по поводу слухов, которые на днях связывали клуб с Криштиану Роналду.

«Роналду не перейдёт в «Боруссию». Это так. Вероятно, новости собирали много кликов, но за последние дни мы сделали несколько вещей, чтобы опровергнуть эти слухи», - сказал Кель в интервью для Bild.

«Роналду – фантастический игрок, футболист мирового уровня. Но если он хочет играть в Бундеслиге – это не наша проблема», - добавил представитель «шмелей».

Отметим, что Криштиану Роналду в своей карьере поиграл в чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии.