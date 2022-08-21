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​Число претендентов на хавбека «Манчестер Юнайтед» Мактоминая выросло слухи

21 Августа 2022 • 15:19 Комментировать (1)
 

Трансфер Каземиро даёт понять, что Скотт Мактоминай не будет иметь много игрового времени в нынешнем сезоне. «Манчестер Юнайтед» может продать 25-летнего шотландского хавбека до закрытия трансферного окна. Если верить данным TalkSport, то число претендентов на подписание Мактоминея выросло до четырёх. Футболист находится на радаре «Эвертона», «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Лестера».

Скотт Мактоминай является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду он провёл 172 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевых паса. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мактоминея в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Лестер Манчестер Юнайтед Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Скотт Мактоминай
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
21 Августа 2022 в 16:32
о,это входит уже в привычку у руководства команды в последние годы продать всех и вся и остаться совсем без скамейки.Или вы думаете,что Каземиро такой "бессмертный"???
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