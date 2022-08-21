Трансфер Каземиро даёт понять, что Скотт Мактоминай не будет иметь много игрового времени в нынешнем сезоне. «Манчестер Юнайтед» может продать 25-летнего шотландского хавбека до закрытия трансферного окна. Если верить данным TalkSport, то число претендентов на подписание Мактоминея выросло до четырёх. Футболист находится на радаре «Эвертона», «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Лестера».

Скотт Мактоминай является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду он провёл 172 матча, в которых забил 16 голов и отдал четыре голевых паса. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мактоминея в 32 миллиона евро.