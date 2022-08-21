​Зинченко – на 1 месте среди футболистов за всю историю АПЛ по интересному показателю

Лондонский «Арсенал» ударно начал сезон, обыграв в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Борнмут». Во всех этих матчах в основе «канониров» выходил их летний новичок Александр Зинченко.

Специалисты из статистического отдела Sky Sports раскопали интересную статистику. Они взяли игроков, которые в Премьер-лиге Англии провели хотя бы 50 матчей, и расставили их по проценту побед. Разумеется, в расчёт брались те игры, в которых футболисты появлялись на поле.

На первом месте этого рейтинга оказался Александр Зинченко с показателем в 82,3%. Дальше идут Арьен Роббен (82,1%), Эмерик Лапорт (81,5%) и Фил Фоден (79,8%).

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