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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зинченко – на 1 месте среди футболистов за всю историю АПЛ по интересному показателю

21 Августа 2022 • 14:19 Комментировать (1)
 

Лондонский «Арсенал» ударно начал сезон, обыграв в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Борнмут». Во всех этих матчах в основе «канониров» выходил их летний новичок Александр Зинченко.

Специалисты из статистического отдела Sky Sports раскопали интересную статистику. Они взяли игроков, которые в Премьер-лиге Англии провели хотя бы 50 матчей, и расставили их по проценту побед. Разумеется, в расчёт брались те игры, в которых футболисты появлялись на поле.

На первом месте этого рейтинга оказался Александр Зинченко с показателем в 82,3%. Дальше идут Арьен Роббен (82,1%), Эмерик Лапорт (81,5%) и Фил Фоден (79,8%).  

Зинченко «опозорил» остальных игроков на тренировке «Арсенала»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Арьен Роббен Эмерик Лапорт Александр Зинченко Фил Фоден
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Комментарии (1)
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NOBODY
21 Августа 2022 в 14:22
ну Дзюба тоже занимает первое место по интересному показателю, не совсем футбольному правда....но занимает....
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21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.35 3.40 3.10
21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 8.50 5.00 1.37
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