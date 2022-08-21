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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду положил конец своей трансферной саге

21 Августа 2022 • 12:40 Комментировать (4)
 

Центральный нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед». Позиция 37-летнего португальского бомбардира поменялась после переезда на «Олд Траффорд» бразильского полузащитника Каземиро, с которым КриРо поиграл за мадридский «Реал».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Педру Алмейда, Криштиану остался доволен таким усилением и готов провести нынешний сезон на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что звездный португалец хотел сменить клубную прописку из-за невыхода «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

В новом сезоне «МЮ» провально стартовал в Премьер-лиге, потерпев поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

У Роналду появился неожиданный вариант во Франции

Роналду очень сильно нужен одному клубу

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (4)
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ilinoize
21 Августа 2022 в 13:23
Завершил сагу и ушел на пенсию
Alex1972
21 Августа 2022 в 13:27
Пенсионный фонд против его подписания...
NOBODY
21 Августа 2022 в 13:00
вот так вот, а в параллельной новости было недовольство подписанием Каземиро, мол невыгодно с точки зрения бизнеса.....фига невыгодно, если даже пенсионер-миллиардер решил остаться с удовольствием в команде......)))))
Alex1972
21 Августа 2022 в 12:53
Какой конец?.. Это только начало... Продолжение будет завтра... А-ха-ха-ха...👏..
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21.08  16:00 Вест Хэм ... Брайтон 2.35 3.40 3.10
21.08  16:00 Лидс ... Челси
21.08  18:30 Ньюкасл ... Манчестер Сити 8.50 5.00 1.37
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