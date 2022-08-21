Роналду положил конец своей трансферной саге

Центральный нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из «Манчестер Юнайтед». Позиция 37-летнего португальского бомбардира поменялась после переезда на «Олд Траффорд» бразильского полузащитника Каземиро, с которым КриРо поиграл за мадридский «Реал».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Педру Алмейда, Криштиану остался доволен таким усилением и готов провести нынешний сезон на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что звездный португалец хотел сменить клубную прописку из-за невыхода «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

В новом сезоне «МЮ» провально стартовал в Премьер-лиге, потерпев поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

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