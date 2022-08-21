Гвардиола высказался об игровом времени Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новичке команды – норвежском центрфорварде Эрлинге Холанне.

«Увеличится ли его игровое время перед ЧМ-2022? Нет. Все наши решения не зависят от мундиаля. Холанн будет играть, потому что я считаю, что он должен выходить на поле. Однако Эрлинг должен понимать, что в команде есть конкуренция. Каждое наше решение нацелено на победу в конкретной встрече», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

Напомним, что сборная Норвегии не сыграет на ЧМ-2022. Холанн и компания не прошли отборочный раунд. Мундиаль стартует во второй половине ноября.