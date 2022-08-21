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Гвардиола высказался об игровом времени Холанна

21 Августа 2022 • 11:39 Комментировать
 

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новичке команды – норвежском центрфорварде Эрлинге Холанне.

«Увеличится ли его игровое время перед ЧМ-2022? Нет. Все наши решения не зависят от мундиаля. Холанн будет играть, потому что я считаю, что он должен выходить на поле. Однако Эрлинг должен понимать, что в команде есть конкуренция. Каждое наше решение нацелено на победу в конкретной встрече», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

Напомним, что сборная Норвегии не сыграет на ЧМ-2022. Холанн и компания не прошли отборочный раунд. Мундиаль стартует во второй половине ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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