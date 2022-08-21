Конте высказался о рекордном голе Кейна

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал рекордное достижение форварда Гарри Кейна, которое покорилось ему в прошедшем поединке против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Я прекрасно знаю, что Гарри готов обменять все свои личные достижения на трофеи. Кейн много работает для этого. Сейчас мы обсуждаем форварда мирового уровня. Мне нравится, что помимо голов Гарри вовлечен в процесс и много трудится во благо команды», - передает слова итальянского тренера Sky Sports.

Гол в ворота «волков» стал для Кейна 185-м в Премьер-лиге за «шпор». Кейн побил рекорд Серхио Агуэро по голам за один клуб в рамках АПЛ.