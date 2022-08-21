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Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» переплатил за Каземиро

21 Августа 2022 • 10:44 Комментировать
 

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Каземиро. Манкунианцы купили опорника у мадридского «Реала» за 70 миллионов евро.

«Я удивлен суммой перехода и окладом, учитывая возраст Каземиро. Пока непонятно, сможет ли он оправдать возложенные на него ожидания. Возможно, нужно было купить кого-то с опытом выступлений в Премьер-лиге, а в следующем сезоне уже подобрать кого-то вроде Каземиро», - передает слова датчанина BBC Sport.

Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года. В составе «сливочных» бразилец сыграл 336 поединков, в которых отметился 31 голом и 29 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Каземиро
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