«Манчестер Сити» хочет удержать трансферную цель «Барселоны» и «ПСЖ»

В «Манчестер Сити» заинтересованы в сохранении португальского полузащитника Бернарду Силвы. По сообщениям таблоида Daily Star, боссы английского клуба собираются предложить игроку новый трудовой договор.

Источник утверждает, что «горожане» готовы увеличить заработную плату 28-летнего футболиста, дабы удержать его. По условиям, предложенным Силве, его еженедельный оклад увеличится до 177 тысяч евро в неделю.

Ранее европейские СМИ сватали Бернарду в каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.