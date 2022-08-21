«Уотфорд» принял предложение «Астон Виллы» по Сарру

«Уотфорд» согласился продать своего нападающего Исмаила Сарра в «Астон Виллу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бирмингемский клуб заплатит за трансфер 24-летнего сенегальца 25 миллионов евро плюс 3 миллиона «Уотфорд» сможет получить в виде бонусов. Отмечается, что условия личного контракта футболиста с «Астон Виллой» пока не согласованы.

Действующее соглашение Сарра с его нынешним клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ вингер провёл 22 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. В новом сезоне «Уотфорд принимает участие в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).