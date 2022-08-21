Салах объяснил неудачный старт «Ливерпуля» в АПЛ

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался касательно перспектив своей команды в борьбе за чемпионский титул в Английской премьер-лиге.

«Мы не лучшим образом стартовали, но это часть футбола. «Ливерпуль» уже не досчитался четырех баллов. Думаю, мы просто были взволнованы на старте сезона, а все ждут от нас нашей фирменной игры. Но мы не можем ничего изменить, нужно двигаться дальше. Мне кажется, пока рано обсуждать отрывы в турнирной таблице», - цитирует египтянина Sky Sports.

Подопечные Юргена Клоппа набрали два балла и занимают 15 место в таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «красные» сыграют с «Манчестер Юнайтед».