«ПСЖ» предложил большие деньги «Манчестер Сити» за трансфер Бернарду Силвы

Руководство «ПСЖ» сделало предложение «Манчестер Сити» по трансферу португальского полузащитника Бернарду Силвы, однако получило отказ. Об этом сообщают журналисты AS.

Парижский топ-клуб был готов приобрести хавбека за 80 миллионов евро, но английская сторона не согласилась на эту сделку. Впрочем, французы не собираются отступать и готовят новое предложение.

Бернарду является футболистом «горожан» с лета 2017 года. В текущем сезоне португальский хавбек принял участие в трех встречах, не отметившись голевыми действиями. Он связан контрактом с клубом до середины 2025 года.