Пулишич откажет «Манчестер Юнайтед» - названа причина

Полузащитник Кристиан Пулишич может сменить клуб до закрытия трансферного окна. С американцем связывали «Манчестер Юнайтед», но футболист откажется от этого предложения. Как сообщает Daily Mail, Пулишич не хочет переезжать на «Олд Траффорд» из-за непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

Кристиан Пулишич предпочитает остаться в «Челси». В противном случае американец намерен перебраться в клуб, который будет выступать в сильнейшем клубном турнире континента.

В двух матчах текущего чемпионата Англии Кристиан Пулишич выходил на замену и провёл на поле суммарно всего 31 минуту.