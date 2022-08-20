Талант Михаила Мудрика давно оценили в Европе – 21-летнего воспитанника «Шахтёра» нередко называют украинским Неймаром. По данным MediaFoot, интерес к футболисту проявляет «Арсенал», который активно проводит трансферное лето.

Согласно информации источника, в лондонском клубе всё серьёзнее рассматривают вариант с подписанием Мудрика. При этом «канониры» ещё не направляли в «Шахтёр» официальное предложение.

Портал transfermarkt оценивает Михаила Мудрика в 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что этим летом в «Арсенал» уже перешёл один украинский футболист – Александр Зинченко.