Роджерс объяснил отсутствие Фофана и Тилеманса в составе

В субботу «Лестер» проводит домашний матч Премьер-лиги Англии против «Саутгемптона». Защитник Уэсли Фофана, которого слухи активно связывают с «Челси», не попал в заявку «лис», а полузащитник Юри Тилеманс, тоже фигурирующий в трансферных новостях, остался в запасе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лестерцев Брендан Роджерс.

- Фофана и Тилеманс не попали в состав, потому что они сейчас не в том настроении, - сказал Роджерс в предматчевом интервью.

Следить за матчем «Лестер» - «Саутгемптон» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.