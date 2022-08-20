«Фулхэм» не может победить в лондонском дерби уже 24 матча

В третьем туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимает в домашнем матче другой клуб из Лондона - «Брентфорд».

Для «Фулхэма» это будет уже 25-я попытка кряду выиграть лондонское дерби - на данный момент клуб не может выиграть у земляков (но это, конечно же, не только клубы вроде «Брентфорда» и «Кристал Пэласа», но и «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Вест Хэм») уже в 24 играх кряду.

В последний раз «Фулхэм» побеждал лондонский клуб в январе 2014 года - 2:1 в матче с «Вест Хэмом». Это антирекорд АПЛ, но в абсолюте антирекорд принадлежит «Кристал Пэлас» - с августа 1969 года по март 1973 команда не могла выиграть у земляков в 31 матче кряду.