В прессу просочились слухи о том, что Криштиану Роналду может оказаться во Франции, причём не в грозном «ПСЖ», а в куда более скромном «Марселе». Впрочем, авторитетный журналист Андрес Онрубиа Рамос располагает другими данными. Он написал в социальных сетях, что слухи о возможном переезде Роналду на «Велодром» не имеют под собой никакой почвы.

«Марсель» даже не рассматривал возможность трансфера Роналду», - написал Рамос.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому настроен на смену клубной прописки. Средства массовой информации трубят об этом с начала июля.