Названо условие трансфера Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Стало известно условие возможного трансфера португальского полузащитника Бернарду Силвы во французский «ПСЖ». Как сообщают журналисты Le Parisien, переход будет оформлен только в том случае, если парижан покинет бразильский форвард Неймар.

При этом сам Неймар не собирается менять клубную прописку этим летом. Соответственно, трансфер Бернарду в «ПСЖ» выглядит маловероятным.

Ранее также сообщалось, что кроме парижан, заинтересованность в трансфере Силвы проявляет каталонская «Барселона».

28-летний португалец играет за «горожан» с лета 2017 года. Его трансферный ценник равняется 80 миллионам евро.