У Роналду появился неожиданный вариант во Франции

У звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду появился новый вариант продолжения карьеры. Как информирует в социальных сетях журналист Никколо Чеккарини, 37-летний бомбардир может переехать в чемпионат Франции.

По сведениям источника, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы КриРо, провел переговоры с представителями «Марселя». Стороны обсудили потенциальную сделку, но окончательного решения пока не принято.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «красных дьяволов» этим летом. Португальца не устраивает тот факт, что «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов.

Роналду очень сильно нужен одному клубу