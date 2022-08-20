Нагельсманн объяснил, почему Роналду не может найти новый клуб

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, почему португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду испытывает проблемы с поиском нового клуба.

«Все дело в том, что у клубов должно быть много денег, чтобы содержать Роналду. Криштиану уже немолодой футболист, а зарплата у него очень большая.

Конечно, многие хотели бы иметь такого игрока в команде, однако почти все клубы столкнутся с трудностями при выплате его оклада», - приводит слова специалиста Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет сменить клубную прописку этим летом. Среди претендентов на 37-летнего португальца назывались «Челси», «Атлетико», «Барселона» и «Спортинг».