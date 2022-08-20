«Брентфорд» готов выложить более 20 миллионов евро за таланта из Бундеслиги

Лондонский «Брентфорд» приметил очередного перспективного футболиста. Как сообщает журналиста Sky Germany Флориан Плеттенберг, «пчёлы» нацелились на полузащитника «Фрайбурга» Кевина Шаде.

По сведениям источника, немецкий клуб уже отклонил первое предложение «Брентфорда», которое составило 20 миллионов евро. Тем не менее, команда Томаса Франка не намерена останавливаться, поэтому в ближайшее время вернётся с улучшенным предложением.

В прошлом сезоне 20-летний Шаде провёл 21 матч в Бундеслиге, где отметился четырьмя голами и ассистом. Сам немец открыт к переходу и уже попросил руководство клуба отпустить его в «Брентфорд».