Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» готов выложить более 20 миллионов евро за таланта из Бундеслиги

 
20 Августа 2022 • 12:48 Комментировать
Штуттгарт
...
Фрайбург
2.60 3.60 2.60
Через 3 ч. 4 мин.

Лондонский «Брентфорд» приметил очередного перспективного футболиста. Как сообщает журналиста Sky Germany Флориан Плеттенберг, «пчёлы» нацелились на полузащитника «Фрайбурга» Кевина Шаде.

По сведениям источника, немецкий клуб уже отклонил первое предложение «Брентфорда», которое составило 20 миллионов евро. Тем не менее, команда Томаса Франка не намерена останавливаться, поэтому в ближайшее время вернётся с улучшенным предложением.

В прошлом сезоне 20-летний Шаде провёл 21 матч в Бундеслиге, где отметился четырьмя голами и ассистом. Сам немец открыт к переходу и уже попросил руководство клуба отпустить его в «Брентфорд».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Брентфорд Трансферы футбола - лето 2022 Кевин Шаде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТТГАРТ ФРАЙБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.45 3.45 2.85
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.93 3.50 4.15
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.20 3.00
20.08  19:30 Борнмут ... Арсенал 7.70 4.70 1.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
13:21 · Англия. Премьер-лига
Хави – о возможном переходе Обамеянга в «Челси»: «Мы не знаем, что произойдёт»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд нашёл минусы в переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает Мартинелли новый контракт на улучшенных условиях
12:50 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн объяснил, почему Роналду не может найти новый клуб
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов выложить более 20 миллионов евро за таланта из Бундеслиги
12:29 · Англия. Премьер-лига
Варди продлил контракт с «Лестером» официально
12:19 · Англия. Премьер-лига
Каземиро попрощался с «Реалом»: «Даже за тысячу жизней я не смогу вернуть клубу всё, что он мне дал»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Винкс интересен клубу Серии А
11:53 · Англия. Премьер-лига
Артета – о трансферах: «Мы ищем только топ-футболистов» 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Чалоба может перейти в другой топ-клуб АПЛ
10:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Казадеи: «Мы сперва дадим ему выучить язык, привыкнуть к культуре, а затем проверим его на тренировках»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Марш подтвердил интерес «Лидса» к игроку сборной Италии
10:42 · Англия. Премьер-лига
Каземиро готовится вылететь в Манчестер
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пытался подписать Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед»
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» в шаге от трансфера защитника «Челси» за 15 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем