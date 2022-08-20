Звезда «Аякса» бойкотировал тренировку из-за «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер Антони хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Футболист начал оказывать давление на свой нынешний клуб - амстердамский «Аякс» - который не горит желанием отпускать футболиста.

Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, игрок пропустил тренировочное занятие команды. Таким образом он пытается добиться трансфера на Туманный Альбион.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить за Антони 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.