Два клуба АПЛ нацелились на Мактоминая

На хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая есть два претендента в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам портала 90min.

Как информирует источник, в борьбе за 25-летнего шотландского полузащитника сойдутся лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Клубы активизировались после трансфера на «Олд Траффорд» бразильца Каземиро. По их мнению, теперь Мактоминай будет редко попадать в состав «красных дьяволов».

В сезоне-2021/2022 хавбек сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и голевой пас. Рыночная стоимость Скотта оценивается в 32 миллиона евро.