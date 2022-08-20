«Аякс» вернёт Зиеша при одном условии

Марокканский вингер Хаким Зиеш может перейти из лондонского «Челси» в амстердамский «Аякс» при одном условии.

По информации 90min, голландский гранд предпримет попытку подписать 29-летнего атакующего полузащитника, если команду покинет Антони. Серьезный интерес к бразильцу проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Хаким перебрался на Туманный Альбион как раз из «Аякса». Цвета голландского коллектива он защищал с 2016 по 2020 год.

В сезоне-2021/2022 Зиеш принял участие в 44 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.