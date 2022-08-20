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Каррагер: «Манчестер Юнайтед» стал посмешищем во всем мире»

 
20 Августа 2022 • 08:33 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля», а сейчас эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер подверг критике «Манчестер Юнайтед», который провально начал новый розыгрыш Английской премьер-лиги.

«Болельщики «Юнайтед» не видят в семействе Глейзеров владельцев, которые любят клуб и заботятся о нем. «Красные дьяволы» уже стали посмешищем не только в Англии, но и во всем мире. О них уже начал шутить Илон Маск», - приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что в первом туре манкунианцы на «Олд Траффорд» потерпели поражение от «Брайтона» (1:2), а в следующем матче были на выезде разгромлены «Брентфордом» со счетом 0:4. В данный момент «МЮ» замыкает турнирную таблицу АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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