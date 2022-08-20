«Эвертон» нашёл замену Деле Алли

Ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус может сменить чемпионат Голландии на Английскую премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет «Эвертон».

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство мерсисайдского клуба рассматривает 22-летнего ганского футболиста в качестве альтернативы Деле Алли, которого сватают в стамбульский «Бешикташ».

Трансферная стоимость Мохаммеда оценивается в десять миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках за амстердамский клуб, забил шесть мячей и сделал голевую передачу.