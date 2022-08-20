«Манчестер Юнайтед» хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна

Атакующий полузащитник Коди Гакпо, права на которого принадлежат голландскому ПСВ, находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям The Telegraph, манкунианцы рассчитывают подписать игрока до закрытия текущего трансферного окна.

В свою очередь клуб из Эйндховена готов расстаться с Коди, если за него заплатят порядка 45 миллионов евро. При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 30 миллионов. Его контракт с ПСВ рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии Гакпо отметился 12 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 22 поединках.