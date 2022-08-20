Кейн назвал двух самых сложных защитников в карьере

Центральный нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн назвал двух самых сложных защитников, которым ему приходилось противостоять в карьере. Об этом футболист написал в своих социальных сетях.

Первым стал экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри. Вторым – бывший игрок национальной команды Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Напомним, что Терри большую часть своей профессиональной карьеры провел на «Стэмфорд Бридж». За «пенсионеров» он отыграл 715 поединков, в которых отметился 67 голами и 29 ассистами.

Кьеллини являлся игроком «старой синьоры» в течение 17 лет. На его счету 36 голов и 25 результативных передач в 559 играх.