«Вест Хэм» покупает защитника «Челси»

Фланговый защитник Эмерсон, правами на которого владеет лондонский «Челси», переходит в другой клуб Английской премьер-лиги. Об этом в своих социальных сетях рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, новым местом работы итальянского латераля станет «Вест Хэм». Клубы провели переговоры и договорились о трансфере. «Молотобойцы» заплатят за переход Эмерсона 15,5 миллиона евро плюс 2,5 миллиона в качестве бонусов.

«Вест Хэму» осталось уладить детали личного трудового соглашения с футболистом.

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за французский «Лион». Он принял участие в 29 матчах Лиги 1, отметившись голом и двумя ассистами.