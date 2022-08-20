Виллиан должен стать игроком «Фулхэма» уже в эти выходные

Мы уже сообщали, что новичок английской Премьер-лиги «Фулхэм» близок к контракту с бразильским полузащитником Виллианом, который недавно перестал быть игроком «Коринтианса».

Футболист, которому 34 года, в прошлом уже выступал в английской Премьер-лиге, у него есть дом в Лондоне, и потому он не против идеи возвращения в этот ч чемпионат. «Фулхэм» неплохо начал чемпионат, и потому идея кажется Виллиану очень привлекательной, уточняет ESPN. О контракте будет сообщено официально уже в ходе начавшихся выходных.

Стоит заметить, что в составе «Челси» Вилиан провел целых семь лет - придя в команду в 2013 году, он покинул ее лишь в 2020.