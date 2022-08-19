ПСВ не продаст Гакпо в «МЮ» до решающего матча за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов

Голландский ПСВ не собирается расставаться с лидером до важнейшего матча.

Коди Гакпо – одна из опций «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке. В СМИ сообщалось, что эйндховенцы согласятся продать вингера за 40 млн евро, но на сегодняшний день все переговоры по игроку заморожены, поскольку клуб хочет подойти к матчу за место в групповой стадии Лиги чемпионов в оптимальном составе. Встреча ПСВ против шотландского «Рейнджерс» состоится 24 августа, и только по её итогам боссы вице-чемпионов Нидерландов решат, стоит ли отпускать Гакпо в Англию.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего вингера сборной Нидерландов в 30 млн евро.