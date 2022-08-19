​Тухелю понравились мемы о его стычке с Конте

После матча между «Челси» и «Тоттенхэмом» главные тренеры команд Томас Тухель и Антонио Конте получили красные карточки за рукопожатие, которое переросло в стычку. Этот эпизод повлёк за собой много шуток и мемов в сети. Рулевой «Челси» признался, что его повеселили эти шутки.

«Нравятся ли мне мемы о моём рукопожатии с Конте? Конечно! Мы посмеялись. Очень важно смеяться над собой.

Конте что-то кричал мне на итальянском. Но мы не оскорбляли друг друга. Думаю, всё закончилось бы быстро, если бы не 20 человек вокруг нас. Из-за этих людей всё выглядело намного хуже. Но я, конечно, посмеялся. Я видел много шуток. Как вы понимаете, надо мной смеялись и в клубе», - сказал Тухель на пресс-конференции.