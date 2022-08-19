В ближайшие дни или даже часы Каземиро перейдёт из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Наставник мадридской команды подтвердил этот переход, сказав, что бразилец решил принять новый вызов.

Между тем, «Реалу» придётся выходить на трансферный рынок и искать полузащитника. По данным The Telegraph, мадридцы нацелились на игрока «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Датчанин экспертами портала transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Пьер-Эмери Хёйбьерг отыграл по 90 минут в каждом из двух матчей «Реала» в этом чемпионате. Датскому хавбеку даже удалось забить гол, расписавшись в воротах «Челси».