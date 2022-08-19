​Тухель дал понять, что «Челси» нужен Обамеянг

До конца лета Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить «Барселону» на «Челси» и воссоединиться в Лондоне с Томасом Тухелем. На пятничной пресс-конференции немецкий тренер снова дал понять, что хотел бы видеть Обамеянга в своей команде.

«Я считаю, что мы можем быть конкурентоспособными с тем составом, который у нас есть. Но одно дело играть раз в неделю, а другое дело – 60 раз в год, по три раза в неделю. В таком случае вам нужны игроки, которые борются за место в составе, за игровые минуты. Дело не только в тактике или командном духе», - сказал Тухель, комментируя слухи об Обамеянге.

Ранее Томас Тухель и Пьер-Эмерик Обамеянг пересекались в «Боруссии».