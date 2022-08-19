В ближайшие часы «Реал» и «Манчестер Юнайтед» объявят о трансфере Каземиро – бразилец переезжает из Испании в Англию. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который редко промахивается, раскрыл детали сделки между клубами. «Красные дьяволы» заплатят «сливочным» 60 миллионов евро за Каземиро. Ещё 10 миллионов мадридцы смогут заработать за счёт бонусных выплат.

Каземиро подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт до конца сезона 2025/2026. В нём будет прописана опция возможного продления ещё на год.

На выходных Каземиро уладит вопросы с рабочей визой и пройдёт медицинское обследование.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 22 августа – против «Ливерпуля».