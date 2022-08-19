Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Известный инсайдер раскрыл детали трансфера Каземиро слухи

 
19 Августа 2022 • 16:25 Комментировать

В ближайшие часы «Реал» и «Манчестер Юнайтед» объявят о трансфере Каземиро – бразилец переезжает из Испании в Англию. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который редко промахивается, раскрыл детали сделки между клубами. «Красные дьяволы» заплатят «сливочным» 60 миллионов евро за Каземиро. Ещё 10 миллионов мадридцы смогут заработать за счёт бонусных выплат.

Каземиро подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт до конца сезона 2025/2026. В нём будет прописана опция возможного продления ещё на год.

На выходных Каземиро уладит вопросы с рабочей визой и пройдёт медицинское обследование.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 22 августа – против «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 8.00
20.08  17:00 Эвертон ... Ноттингем Форест 1.90 3.50 4.10
20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 3.95 3.95
20.08  17:00 Кристал Пэлас ... Астон Вилла 2.50 3.25 2.90
20.08  17:00 Фулхэм ... Брентфорд 2.40 3.40 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Игроки «Манчестер Юнайтед» переживают о своих близких перед игрой с «Ливерпулем»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Тухель дал понять, что «Челси» нужен Обамеянг
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Известный инсайдер раскрыл детали трансфера Каземиро слухи
16:10 · Англия. Премьер-лига
Фофана попросил «Лестер» не включать его в заявку на игру с «Саутгемптоном»
16:03 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – об уходе Алли в «Бешикташ»: «Мы примем лучшее решение для всех сторон»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я повторяю снова: Роналду входит в наши планы» 5
15:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не сдаётся в борьбе за Антони, последнее предложение клуба в 80 миллионов евро было отклонено
15:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о трансфере Каземиро: «Пока ничего не могу вам сказать»
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Челси» скоро отправит первое предложение по Обамеянгу
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» закрыли сделку по Каземиро
15:12 · Англия. Премьер-лига
Каземиро уже попрощался с партнёрами по «Реалу» 1
14:57 · Англия. Премьер-лига
Хау заявил, что не позволит «Реалу» купить Гимараэса
14:54 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о ситуации с контрактом Сака
14:46 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Не знаю, почему Каземиро решил променять чемпионов Европы на проблемную команду» 1
14:41 · Англия. Премьер-лига
Конте: Игроки должны уничтожать соперника в спортивном плане
Все новости
Рекомендуем