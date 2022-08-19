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Фофана попросил «Лестер» не включать его в заявку на игру с «Саутгемптоном»

 
19 Августа 2022 • 16:10 Комментировать
Лестер
...
Саутгемптон
1.83 3.95 3.95
Через 23 ч. 22 мин.

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попросил клуб не включать его в заявку на матч 3-го тура АПЛ против «Саутгемптона», сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что 21-летний Фофана может продолжить карьеру в лондонском «Челси», однако главный тренер «лис» Брендан Роджерс дал понять, что не планирует расставаться с игроком. Ожидается, что для осуществления сделки «синим» потребуется заплатить порядка 95 миллионов евро, что сделает игрока «Лестера» самым дорогим защитником в истории футбола.

Действующий контракт Фофана с «лисами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро.

Напомним, матч «Лестер» — «Саутгемптон» состоится 20 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР САУТГЕМПТОН
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