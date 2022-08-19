Фофана попросил «Лестер» не включать его в заявку на игру с «Саутгемптоном»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попросил клуб не включать его в заявку на матч 3-го тура АПЛ против «Саутгемптона», сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что 21-летний Фофана может продолжить карьеру в лондонском «Челси», однако главный тренер «лис» Брендан Роджерс дал понять, что не планирует расставаться с игроком. Ожидается, что для осуществления сделки «синим» потребуется заплатить порядка 95 миллионов евро, что сделает игрока «Лестера» самым дорогим защитником в истории футбола.

Действующий контракт Фофана с «лисами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро.

Напомним, матч «Лестер» — «Саутгемптон» состоится 20 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.