Хау заявил, что не позволит «Реалу» купить Гимараэса

Каземиро вот-вот перейдёт из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», и ходят слухи, что мадридцы хотят заменить бразильца Бруно Гимараэсом из «Ньюкасла». Главный тренер английской команды Эдди Хау дал комментарий на этот счёт.

«Мы хотим построить команду и усилить состав, а не расставаться с лучшими игроками», - решительно сказал Хау, давая понять, что он не отпустит Гимараэса.

«Гимараэс – прекрасный парень. Вы должны помнить, что он пришёл в «Ньюкасл», когда мы боролись за выживание. Он не ставил условий, не говорил о включении в контракт условий возможного ухода. Он хотел бороться с нами за сохранение места в АПЛ», - приводит слова Хау BBC.