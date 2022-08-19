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​«Челси» объявил о трансфере Казадеи официально

 
19 Августа 2022 • 14:32 Комментировать

«Челси» на страницах своего официального сайта объявил о трансфере полузащитника Чезаре Казадеи. 19-летний итальянский футболист поставил подписи под бумагами контракта, рассчитанного на шесть лет.

Согласно данным портала transfermarkt, за талантливого Казадеи «Челси» заплатил «Интеру» 15 миллионов евро.

Стоит сказать, что Чезаре Казадеи выступал за «Интер» за юношеские и молодёжные команды. За основу «нерадзурри» полузащитник дебютировать не успел, хотя по ходу прошлого сезоне Симоне Индзаги привлекал футболиста к тренировкам.

Ближайший матч «Челси» проведёт 21 августа против «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
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