Зинченко «опозорил» остальных игроков на тренировке «Арсенала»

В сети появилось видео с тренировочного занятия лондонского «Арсенала». Футболисты выстроились в линию и должны были двигаться вперёд, набивая при этом мяч ногами. Все игроки «канониров» чеканили мяч и двигались медленно, но Александр Зинченко максимально быстро преодолел дистанцию, мгновенно уйдя в отрыв от всех своих партнёров.

На страницах The Sun были приведены комментарии некоторых фанатов «Арсенала» из соцсетей.

«Техника Зинченко опозорила остальных игроков команды», - написал один из болельщиков.

«Я уверен, что он бразилец Зинчиньо», - написал другой.

«Зинченко действительно машина», - написал третий.

Стоит сказать, что Александр Зинченко ещё в «Манчестер Сити» нередко получал похвалу за высокий уровень технической оснащённости. В своё время украинец на тренировках «горожан» выступал в «квадратах» с самой сильной группой игроков.

Напомним, что Александр Зинченко оказался в «Арсенале» несколько недель назад.