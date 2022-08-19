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Зинченко «опозорил» остальных игроков на тренировке «Арсенала»

 
19 Августа 2022 • 14:10 Комментировать (1)

В сети появилось видео с тренировочного занятия лондонского «Арсенала». Футболисты выстроились в линию и должны были двигаться вперёд, набивая при этом мяч ногами. Все игроки «канониров» чеканили мяч и двигались медленно, но Александр Зинченко максимально быстро преодолел дистанцию, мгновенно уйдя в отрыв от всех своих партнёров.

На страницах The Sun были приведены комментарии некоторых фанатов «Арсенала» из соцсетей.

«Техника Зинченко опозорила остальных игроков команды», - написал один из болельщиков.

«Я уверен, что он бразилец Зинчиньо», - написал другой.

«Зинченко действительно машина», - написал третий.

Стоит сказать, что Александр Зинченко ещё в «Манчестер Сити» нередко получал похвалу за высокий уровень технической оснащённости. В своё время украинец на тренировках «горожан» выступал в «квадратах» с самой сильной группой игроков.

Напомним, что Александр Зинченко оказался в «Арсенале» несколько недель назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Августа 2022 в 14:22
Вот оно болото ,где даже Зинченко инопланетянин ,Артета все еще хавает наследие Венгера
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