Анчелотти недоволен трансфером Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансфером полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует El Chiringuito.

Как стало известно журналистам, итальянский специалист считает бразильского опорника важным игроком команды и не поддерживает его продажу. Анчелотти считает, что «сливочные» не успеют найти достойную замену бразильцу.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» купит Каземиро за 60 миллионов евро. С игроком манкунианцы уже согласовали условия контракта. На «Олд Траффорд» полузащитник будет зарабатывать более 400 тысяч евро в неделю.