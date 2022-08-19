Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»: «Сейчас команда выглядит жалко»

Бывший футболист Вилли Морган, ранее являвшийся капитаном «Манчестер Юнайтед», жестко раскритиковал «красных дьяволов» за провальный старт в Английской премьер-лиге. В первом туре манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2), а затем были разгромлены «Брентфордом» (0:4).

«У них нет команды. «МЮ» выглядит жалко. Когда я играл, у нас была команда, которая показывала на поле свою сплоченность. В раздевалке была дружеская атмосфера. Сейчас этого точно нет», - передает слова Моргана Sun Sport.

В рамках третьего тура Премьер-лиги манкунианцы померяются силами с «Ливерпулем».