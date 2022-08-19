Невилл с возмущением высказался о возможной продаже «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл отреагировал на возможную продажу манкунианского клуба американскому фонду Apollo.

«Если Глейзеры реально решили продать «Манчестер Юнайтед», то это неприемлемо. В Apollo должны понимать, что в Манчестере им будут не рады», - приводятся слова Невилла в социальных сетях.

«Красные дьяволы» провально начали новый сезон английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага потерпели два подряд поражения с общим счетом 1:6. Сейчас манкунианцы занимают последнее место в таблице. Следующий поединок «МЮ» сыграет против «Ливерпуля».