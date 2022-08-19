Роджерс подтвердил, что «Лестер» работает над продлением контракта с Мэддисоном

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс подтвердил, что клуб активно работает над продлением контракта с полузащитником Джеймсом Мэддисоном. Напомним, что действующее соглашение англичанина с «лисами» истекает через вда года.

«С Мэддисоном идут переговоры по новому контракту. Я уверен, что клуб хочет продлить соглашение с Джеймсом. Обе стороны настроены очень позитивно. Надеюсь, что в скором времени всё будет подписано», – сказал Роджерс на пресс-конференции.

Напомним, что этим летом Мэддисон мог уйти в «Ньюкасл». «Сороки» предлагали за молодого англичанина 60 миллионов евро, но полузащитник отказался от трансфера и решил остаться на «Кинг Пауэр Стэдиум».