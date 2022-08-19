Каземиро согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек Каземиро все ближе к переходу из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Manchester Evening News, «красные дьяволы» провели переговоры с 30-летним игроком и согласовали с ним условия личного трудового договора.

Ранее сообщалось, что трансфер Каземиро обойдется манкунианскому гранду в 60 миллионов евро. Еще десять миллионов «сливочные» могут получить в качестве бонусных выплат.

Бразильский хавбек защищает цвета «королевского» клуба с 2013 года. Его трудовое соглашение с мадридским грандом рассчитано до середины 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов.