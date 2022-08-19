Гвардиола ответил на вопрос об уходе Бернарду Силвы

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно информации о возможном трансфере полузащитника Бернарду Силвы, интерес к которому проявляют «Барселона» и «ПСЖ».

«31 августа Бернарду будет в составе «Манчестер Сити». Я на 100 процентов хочу сохранить его. Мне очень нравится этот игрок. Бернарду прекрасно знает, что мы дорожим им», - передает слова испанского специалиста Catalunya Radio.

28-летний португальский полузащитник выступает за «горожан» с лета 2017 года. Срок действующего трудового договора Силвы с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.