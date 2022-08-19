Французский клуб нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

Ивуарийский защитник Эрик Байи, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», близок к переезду во французский чемпионат. В подписании игрока заинтересован «Марсель», об этом сообщается на страницах Manchester Evening.

Представитель Лиги 1 вступил в переговоры с манкунианцами, которые, в свою очередь, готовы расстаться с футболистом.

Контракт Байи с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года, а его стоимость составляет шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне Эрик принял участие всего в семи поединках «Юнайтед», в которых получил одну желтую карточку.